Глава Минкомсвязи заявил, что Россия создаст крипторубль

По данным РИА Новости, глава Минкомсвязи пояснил: если страна не запустит свою криптовалюту, то "через два месяца это сделают наши соседи по ЕврАзЭС.

Но, по словам министра, создание крипторубля не будет означать легализацию биткоина и других криптовалют. В российской криптовалюте должна быть использована российская криптография. Кроме того, крипторубль будет невозможно майнить. Скорее всего, это будет закрытая модель с определенным объемом регулируемой эмиссии. Ранее Китай объявил, что преград для ввода цифровой государственной валюты нет.

"Догнать биткоин: юридическое обоснование ввода цифровой валюты под государственным управлением", — статья с таким заголовком за подписью директора Института исследования цифровых валют, входящего в структуру Народного банка Китая, Яо Цянь (Yao Qian) появилась на портале ежедневной финансовой газеты Yicai.com. Ее выпускает один из крупнейших государственных медиахолдингов Китая, сообщает Агентство кибербезопасности.

Теперь становится понятным поведение китайских властей по отношению к криптовалютам в последние месяцы. Китай активно регулировал этот рынок: запрещал ICO, закрывал биржи и так далее. Все это делалось для того, чтобы подготовить легальное поле. Теперь этот рынок чист для входа крупных игроков, и тут на сцене появляется криптоюань, который должен поддержать курс юаня фиатного. Все это похоже на революцию в криптоэкономике, и Китай может стать не единственным революционером.

Анатолий Саутин,

шеф-редактор Агентства кибербезопасности:

Мы в своем докладе "Блокчейн" анализировали, нужен ли России крипторубль. Пришли к выводу: на сегодняшний день, если проследить все последние события на рынке — заявления наших чиновников, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной — мы видим, насколько невнятная, насколько непоследовательная политика у нашей власти в этой области. Это как раз доказывает именно то, что наше государство сейчас активно прорабатывает вопрос создания своей национальной криптовалюты. Как она будет создана — вопрос с тремя вопросительными знаками, потому что любая криптовалюта отрицает любое регулирование, она основана на принципах, отличных от тех, на которых базируется фиатная валюта.

Самый главный вопрос — будут ли криптоюань или крипторубль популярны, как биткоин. Ведь любая криптовалюта отрицает регулирование, государство и банки.

Китай — самый быстрорастущий и крупный рынок криптовалюты, там сосредоточены основные игроки, фактически они задают тон. Значит, предложение криптоюаня найдет спрос, но в России другая ситуация, считает журналист, эксперт по криптовалютам и блокчейну Алена Нариньяни.

Алена Нариньяни,

журналист, эксперт по криптовалютам и блокчейну:

Исходя из позиции нашей страны, можно сказать, что от криптовалюты у крипторубля будет только приставка "крипто", потому что децентрализованным он не будет. В принципе валюта, которую создает государство, не может быть децентрализованной, потому что государство должно иметь рычаги воздействия на эту валюту. Как Центробанк, который может регулировать обычный рубль в России.

Тем временем москвичей начали обзванивать по мобильному телефону и предлагать вложить деньги в криптовалюты под "гарантированный фиксированный доход", пишет bfm.ru.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что использование криптовалют сопряжено с серьезными рисками для экономики государства. Об этом он сказал во время совещания по вопросам использования криптовалют в Сочи 10 октября.