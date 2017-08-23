Шойгу заявил, что в Сирии закончилась гражданская война

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что гражданская война в Сирии прекратилась, пишут "Известия".
Об этом Шойгу рассказал на встрече со своим ливанским коллегой Якубом Ас-Саррафом. По словам Шойгу, прекращение гражданской войны в Сирии стало возможным после разделения умеренной оппозиции от террористов и создания зон деэскалации. Министр подчеркнул, что этого удалось достичь в том числе благодаря действиям российской армии.
"В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", — сказал он в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017". Это позволяет сосредоточить силы на борьбе с международным терроризмом, отметил министр.
Шойгу выразил надежду, что западные партнеры России поймут необходимость отделения умеренной оппозиции от террористов.
Шойгу отметил успехи ливанских силовиков в борьбе с запрещенными в России "Джебхат ан-Нусрой" и ИГИЛ (группировки запрещены в России) на приграничной с Сирией территории. По словам Якуба Саррафа, Россия оказывает положительное влияние на ситуацию в ближневосточном регионе, сообщает riafan.ru.
Факт
23 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим коллегой из Ливана Якубом Саррафом на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017", который в настоящее время проходит в Подмосковье.
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