Шойгу заявил, что в Сирии закончилась гражданская война

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Сегодня, 19:17.
Политика

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что гражданская война в Сирии прекратилась, пишут "Известия".

Шойгу и Путин на совещание о действиях ВС России в Сирии.
Шойгу и Путин на совещание о действиях ВС России в Сирии. Фото: kremlin.ru.

Об этом Шойгу рассказал на встрече со своим ливанским коллегой Якубом Ас-Саррафом. По словам Шойгу, прекращение гражданской войны в Сирии стало возможным после разделения умеренной оппозиции от террористов и создания зон деэскалации. Министр подчеркнул, что этого удалось достичь в том числе благодаря действиям российской армии.

"В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну", — сказал он в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017". Это позволяет сосредоточить силы на борьбе с международным терроризмом, отметил министр.

Шойгу выразил надежду, что западные партнеры России поймут необходимость отделения умеренной оппозиции от террористов.

Шойгу отметил успехи ливанских силовиков в борьбе с запрещенными в России "Джебхат ан-Нусрой" и ИГИЛ (группировки запрещены в России) на приграничной с Сирией территории. По словам Якуба Саррафа, Россия оказывает положительное влияние на ситуацию в ближневосточном регионе, сообщает riafan.ru.

Факт

23 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим коллегой из Ливана Якубом Саррафом на полях Международного военно-технического форума "Армия-2017", который в настоящее время проходит в Подмосковье.

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