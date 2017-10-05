Глава Минсельхоза поведал об элитных российских сырах

"Если серьезно, то сырная отрасль очень активно развивается. Я знаю, что у нас три-четыре завода строятся одновременно в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и с плесенью", — сказал министр.

Ткачев отметил, что в производстве пармезана задействованы достаточно сложные технологии. Нашим производителям под силу их освоить, но это требует времени. По мнению министра, через три года Россия выйдет на достаточно современное производство подобных сыров и будет их продвигать.

Года полтора назад РИА Новости спросили итальянского посла в России Чезаре Мария Рагальини, пробовал ли он российский пармезан. Тот засмеялся и сказал: "Было дело, любопытно" и посоветовал ездить за настоящим пармезаном в Италию. Все последние годы после введения эмбарго, в России только и говорят, что скоро у нас появятся сыры не хуже, а то и лучше европейских. Сейчас министр сельского хозяйства определил сроки.

Джакомо Ломбарди.

итальянский шеф-повар:

Не получится, конечно, пармезан. Это не только молоко, это много микроэлементов. Например, воздух, коровы, которые не кушают цветочки. Особенно в Москве сильно холодно. Они не кушают настоящую траву. Они кушают сухую траву или другой корм. Поэтому не получится, 100% не получится одинаково.

Что касается Александра Ткачева, то, возможно, говоря о сроках, он имел ввиду созревание пармезана. Ему для этого нужно как раз от 12 до 36 месяцев. Так что если прямо сейчас запустить производство, то через три года будет российский пармезан. Чем он отличается от того, что и так делают и, кстати, делали и до эмбарго, министр не пояснил. Зато напомнил, что в России сейчас строятся несколько суперсовременных заводов.

Возможно, Ткачев имел в виду и завод, который на Кубани достраивает "Агрокомплекс" имени Ткачева, принадлежащий семье главы Минсельхоза. СМИ ранее писали, что это будет один из самых крупных производителей сыра в стране. Известно, что он будет выпускать и твердые сыры, и мягкие, и, наверное, с плесенью, пишет bfm.ru.