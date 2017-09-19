Глава Минтруда заявил об индексации пенсий с 1 января

Правительство РФ приняло решение на 3,7% проиндексировать пенсии в России с 1 января 2018 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщает ТАСС.
"Было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января 2018 года. Сделать это раньше с тем, чтобы обеспечить более значимый прирост реальных пенсий в следующем году", — сказал министр.
Министр добавил, что ежемесячные социальные платежи проиндексируют с 1 февраля 2018 года на 3,2%.
Индексация социальных пенсий в РФ с 1 апреля 2018 года составит 4,1%, пишет bfm.ru.
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