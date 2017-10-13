Глава Минздрава Скворцова назвала селфи распущенностью

Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала склонность часто делать селфи проявлением эгоцентризма. Об этом она заявила в эфире онлайн-шоу "ОК на связи!", которое проводилось в "Одноклассниках", сообщает "Интерфакс".
"Это рассматривается мной как распущенность. Дело в том, что это проявление эгоцентризма, и нельзя видеть весь мир в себе, тем более что ты — это не твое тело и не твое лицо. Это совершенно иная материя, и даже если тебя завтра обезобразят или поменяют твое лицо, ты останешься самим собой", — заявила Скворцова
Министр с иронией ответила на вопрос о том, нормально ли, что человек сразу после пробуждения хочет взять телефон и проверить соцсети.
"Это симптом одинокого человека. Если бы рядом был человек, на которого хотелось бы положить руку, вам не захотелось бы класть руку на телефон", — ответила Скворцова.
Она пояснила, что данная невротическая реакция проявляется в фиксации на постоянном раздражителе, которая может привести к хроническому стрессу, а он, в свою очередь, может привести к соматическим заболеваниям.
"Любое заболевание сначала в образе рождается, в том случае, если мозг допускает такое заболевание, оно возникает. А если вы умеете себя стабилизировать и гармонизировать внутреннюю среду, вы можете на состоянии предболезни его заморозить. Поэтому надо заниматься аутотренингом, уходить от этого — не допускать фиксации на чем-то одном", — дала совет министр, пишет polit.ru.
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