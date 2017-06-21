Глава МВД взял на личный контроль дело о смертельном ДТП с "пьяным мальчиком"

Он сообщил, что держит на личном контроле расследование по делу о ДТП Глава МВД отметил, что по предварительной информации, судмедэкспертиза показала, что алкоголь был. Решено провести эксгумацию тела погибшего, чтобы расставить все точки над "i". Но в любом случае на состав преступления это не влияет.

Министр заявил, что "эксперт подтверждает, что кровь была получена именно у мальчика, он уверен на 99,9%". Областная прокуратура приняла решение, что дело должно расследоваться в МВД и нарушений в плане расследования установлено не было, — добавил Колокольцев.

Согласно данным полиции, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что в крови погибшего обнаружено 2,7 промилле алкоголя, это соответствует сильной степени опьянения. По этому факту было возбуждено уголовное дело о халатности, пишет bfm.ru.

Дело дойдет до суда. Вопрос — почему оно месяц не возбуждалось — пока без ответа.

Сама трагедия произошла еще в апреле, однако резонанс она получила лишь на прошлой неделе. По словам родителей погибшего мальчика, уголовное дело по факту его гибели правоохранители не возбуждали целый месяц. Некоторые улики, в частности, записи с камер наблюдения, исчезли. По данным некоторых СМИ, супруг женщины, сбившей мальчика, является членом одной из подмосковных ОПГ.