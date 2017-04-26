Глава NASA назвал сроки вторжения инопланетян на Землю и ушел на больничный

По его мнению, активное освоение космического пространства человечеством привлекло внимание пришельцев.

В ходе пресс-конференции в Хьюстоне Болден заявил, что в данный момент во Вселенной находятся около 30 тысяч различных внеземных цивилизаций. Он считает, что инопланетный разум может вторгнуться на Землю в любой момент, возможно, до него осталось несколько месяцев.

После этого заявления руководителя NASA увели со сцены два сотрудника, а позже стало известно, что Болден отказался от дальнейших комментариев и взял больничный сроком на 6 месяцев.

Чарльз Болден был участником знаменитых миссий "Колумбия", "Дискавери", "Атлантис". Он провел более 600 часов в открытом космосе, сообщает Nation News.

Эксперты считают, что в этом году на Урале возможно появление инопланетян, пишет "Национальная служба новостей". Так, уфолог Алексей Мартин пришел к выводу, что представители внеземных цивилизаций появятся в так называемой Молебской аномальной зоне на границе Свердловской области и Пермского края. Однако его коллега, уфолог Вадим Чернобров считает такие выводы неубедительными. По его словам, в целом на Земле растет число случаев появления НЛО, однако это не говорит о контакте с инопланетянами, пишет ura.ru.