Глава Пентагона призвал общаться с Россией с "позиции силы"

"Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы", — рассказал Мэттис.

По словам Мэттиса, НАТО должно быть готово защитить себя, когда "Россия захочет действовать вопреки международному праву". При этом, подчеркнул глава военного ведомства Штатов, Вашингтон готов сотрудничать и работать над деэскалацией напряженности даже в ситуации, близкой к "холодной войне".

Также глава Пентагона заверил союзников по НАТО в поддержке альянса со стороны Штатов. При этом он отметил, что если члены альянса не увеличат свои военные расходы на общую оборону, Вашингтон сократит свою поддержку НАТО. "Америка будет выполнять свои обязательства, но, если ваши страны не хотят увидеть, как Америка сокращает поддержку альянса, каждый из вас должен продемонстрировать вклад в нашу общую оборону", — заявил Мэттис.

Напомним, Мэттис, еще будучи кандидатом на свой пост, поставил Россию на первое место среди главных угроз для США. Мэттис считает, что непрерывные и последовательные сокращения военного бюджета и личного состава означают, что вооруженные силы США больше не обладают достаточной мощью, обеспечивающей им превосходство над Россией и другими противниками. Также он выступает за расширение американской поддержки европейских союзников, чтобы противостоять тому, что он называет попытками Москвы "разрушить" Северо-Атлантический альянс.