Глава региона рассказал, что происходит с инвестиционным кредитованием АПК на Алтае

700 млн кредитных средств на условиях льготного кредитования получили алтайские сельхозтоваропроизводители в 2017 году. Эта сумма могла быть и больше, если бы компании, заявившиеся в программу, сразу имели необходимый пакет документов. Об этом 15 августа во время встречи с журналистами сообщил губернатор региона Александр Карлин.
По его словам, в портфеле заявок еще имеются проекты на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Среди них, например, проект по модернизации производства "Черемновского сахарного завода" и проект строительства современного мехтока на предприятии "Алтайагрокомплекс" в Топчихинском районе. Кроме того ожидают одобрения проекты, реализуемые малыми формами хозяйствования. Они оцениваются в 780 млн рублей.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Региональное министерство сельского хозяйства активно работает с сельхозтоваропроизводителями, в том числе с крестьянско-фермерскими хозяйствами, чтобы они активнее вели инвестиционную деятельность и заявлялись на получение поддержки по данному направлению.
При этом губернатор отметил, что объемы выделяемых средств по льготному кредитованию инвестпроектов в регионе могли быть больше, если бы предприятия изначально предоставляли полный пакет документов.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Инвестиционное кредитование осуществляется через процедуру отбора проектов. Для того, чтобы заявится в госпрограмму, надо иметь на руках проектно-сметную документацию и заключение экспертизы. Если все это есть, проект рассматривается аккредитованным банком. Но, к сожалению, не все сельхозпроизводители имели полный набор документов.
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