Глава региона рассказал, что происходит с инвестиционным кредитованием АПК на Алтае

По его словам, в портфеле заявок еще имеются проекты на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Среди них, например, проект по модернизации производства "Черемновского сахарного завода" и проект строительства современного мехтока на предприятии "Алтайагрокомплекс" в Топчихинском районе. Кроме того ожидают одобрения проекты, реализуемые малыми формами хозяйствования. Они оцениваются в 780 млн рублей.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Региональное министерство сельского хозяйства активно работает с сельхозтоваропроизводителями, в том числе с крестьянско-фермерскими хозяйствами, чтобы они активнее вели инвестиционную деятельность и заявлялись на получение поддержки по данному направлению.

При этом губернатор отметил, что объемы выделяемых средств по льготному кредитованию инвестпроектов в регионе могли быть больше, если бы предприятия изначально предоставляли полный пакет документов.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: