Глава Росимущества предложил прекратить убийства конфискованных животных

Сейчас Росимуществу приходится выставлять животных на аукционы или уничтожать их, сообщает РИА Новости.

"Сегодня "указанные пойманные млекопитающие подлежат исключительно реализации или уничтожению, если никто на аукцион не вышел, причем силами или в рамках правомочий Росимущества", — отметил Пристансков, выступая на заседании комитета по проведению Года экологии.

Он рассказал о рыси без одной ноги, которая была изъята у браконьеров, выхожена, но попала на аукцион, где ее, судя по всему, никто не купил.

"Фонд некоммерческий провел операцию, выхаживал ее, а потом суд постановил изъять ее у фонда и выставить на торги. Такая рысь никому не нужна. Фонд был готов взять безвозмездно, нет, суд постановил выставить на реализацию", — описал ситуацию глава Росимущества.

Специальный представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов в ответ заявил: "Я думаю, для многих это близко к шоку, узнать, что у нас такое творится в законе".

По словам Иванова, эту ситуацию в законодательстве "надо срочно исправить".

В ответ министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что его ведомство и Минсельхоз уже готовят поправки в соответствующее постановление правительства.

Пристансков предложил передавать животных в природоохранные, культурные и научные организации, пишет polit.ru.