Глава Роскомнадзора пригрозил владельцу Telegram блокировкой

Жаров отмечает, что сейчас все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны.

"Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации. Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа. Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации.

В случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации, Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока мы не получим требуемые сведения. Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает", — сказано в заявлении Жарова.

В заключение Жаров призвал команду мессенджера и лично Дурова исполнить российское законодательство, пишет znak.com.

Ранее Роскомнадзор потребовал от владельца мессенджера предоставить сведения для реестра организаторов распространения информации. В СМИ сообщали, что в противном случае мессенджеру грозила угроза блокировки, как ранее были заблокированы BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat.

После этого пользователи Telegram создали петицию, в которой попросили Павла Дурова выполнить требования надзорного ведомства. Однако в администрации мессенджера заявили, что не сделают этого. "Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", — заявили представители мессенджера.