Глава "Роснефти" назвал цели антироссийских санкций

Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что санкции против России были введены чтобы негативно повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране и таким образом для воздействия на выборы, пишет РИА Новости.
"Цель (санкций) состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию. Сделать ее хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение", — заявил Сечин в интервью изданию Financial Times.
Он отметил, что не любит говорить о санкциях и считает их неоправданными и "даже незаконными". "Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики", — рассказал глава "Роснефти".
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