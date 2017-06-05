Глава "Роснефти" назвал цели антироссийских санкций

"Цель (санкций) состояла в том, чтобы оказать негативное влияние на социально-экономическую ситуацию. Сделать ее хуже и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение", — заявил Сечин в интервью изданию Financial Times.

Он отметил, что не любит говорить о санкциях и считает их неоправданными и "даже незаконными". "Нельзя переносить политическую ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью международной политики", — рассказал глава "Роснефти".