Глава Рязанской области объявил о досрочной отставке

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочной отставке.
"В Рязанской области я отработал почти 9 лет. В сентябре очередные выборы Губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок", — сказал на заседании областного правительства Ковалев.
"Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас. Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу поблагодарить вас всех за совместную работу", — сказал губернатор Рязанской области Олег Ковалев.
Это уже четвертый за две недели глава региона, который самостоятельно принимает подобное решение.
Ранее на прошлой неделе о своей отставке объявили глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и накануне — губернатор Новгородской области Сергей Митин. По словам экспертов, эти отставки были ожидаемыми — рейтинги всех ушедших губернаторов были низкими. Ковалева называли в числе кандидатов "на вылет".
Также СМИ сообщили, что 11 февраля написал заявление об уходе глава Карелии Александр Худилайнен.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.