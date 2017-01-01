Глава Рязанской области объявил о досрочной отставке

"В Рязанской области я отработал почти 9 лет. В сентябре очередные выборы Губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок", — сказал на заседании областного правительства Ковалев.

"Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас. Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу поблагодарить вас всех за совместную работу", — сказал губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Это уже четвертый за две недели глава региона, который самостоятельно принимает подобное решение.

Ранее на прошлой неделе о своей отставке объявили глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и накануне — губернатор Новгородской области Сергей Митин. По словам экспертов, эти отставки были ожидаемыми — рейтинги всех ушедших губернаторов были низкими. Ковалева называли в числе кандидатов "на вылет".



Также СМИ сообщили, что 11 февраля написал заявление об уходе глава Карелии Александр Худилайнен.