Глава Сбербанка заплатил биткоинами за футболку

Глава Сбербанка Герман Греф на свои первые биткоины купил футболку.
Она стоила 12 биткоинов, и теперь это самая дорогая вещь в его гардеробе (с учетом бурного роста курса этой криптовалюты), сообщает ТАСС.
"Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе. Прошло каких-то там несколько лет", — сказал Греф на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы.
Глава Сбербанка назвал криптовалюту "историей конфузов", пишет bfm.ru.
Курс биткоина на бирже Bitfinex на 19.48 мск 25 сентября рос на 7,3% и торговался в районе 3,92 тысячи долларов, на BitStamp — увеличивался на 7,5%, до 3,93 тысячи долларов, на Poloniex — на 7,4%, до 3,92 тысячи долларов, пишут РИА Новости.
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