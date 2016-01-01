Глава Сбербанка ждет экономических реформ от нового президента

В интервью газете "Ведомости" Греф пояснил, что 2018 год станет электоральным годом, с новым президентом и правительством страны. "Будет принята программа мер, позволяющая выйти на траекторию устойчивого высокого роста", — приводит издание слова главы Сбербанка.

Какие именно изменения ожидают российскую экономику, он предсказать не может, пояснил Греф.

"Не знаю планов президента, но очевидно, что изменения будут, — уверен глава Сбербанка. — Мы все их ждем. Они нужны как минимум в экономической области, нужны интенсивные реформы".

Действующий президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что примет решение об участии или неучастии в президентских выборах 2018 года, когда придет время, пишет ura.ru.