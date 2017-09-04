Глава СБУ обратился к главе ФСБ России с требованием прекратить теракты на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ России Александру Бортникову в эфире украинского телеканала "Прямой". Он потребовал прекратить организовывать теракты на Украине. По словам главы украинского ведомства, Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции в "незалежной".
Грицак обвинил Бортникова в "дестабилизации ситуации в России". Он утверждает, что ФСБ России были готовы взорвать своих граждан РФ, чтобы дать основания для вторжения в Украину, пишет "Коммерсант".
Василий Грицак,
глава Службы безопасности Украины:
Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя нарушать работникам спецслужб. Вы перешли все границы, которые только можно перейти. И вы, и я знаем, что к организации терактов на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне и других городах причастны сотрудники спецслужб РФ.
"Отдаете ли вы себе отчет, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия, за которые придется отвечать, что действующая власть, в том числе и Путин, не вечны?", — сказал глава СБУ в эфире. Он также добавил, что "никогда бы не отдал приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан", пишет РБК.
Ранее руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявлял, что Россия с помощью "Яндекс.Карт" готовила вторжение в страну. Позже в СБУ говорили, что запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников" спас Украину от военного вторжения России.
Василий Грицак известен и другими любопытными высказываниями в адрес России. Так, в июле он говорил о "преступлениях России в Донбассе и в Крыму", а недавно призвал ввести уголовную ответственность за посещение России украинскими чиновниками.
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