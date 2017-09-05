Глава Tesla Motors увидел в словах Путина предвестие начала Третьей мировой войны

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Сегодня, 06:31.
Политика

Соперничество ведущих стран за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта может привести к началу Третьей мировой войны, заявил глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск. "Началось", — прокомментировал он высказывание Владимира Путина о том, что "властелином мира" станет тот, кто добьется превосходства в сфере создания интеллектуальных компьютерных систем.

Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX.
Илон Маск, глава компаний Tesla Motors и SpaceX. Фото: facebook.com/OfficialElonMusk.

В Twitter Маск пояснил, что значит его комментарий. "Китай, Россия, а скоро и все страны с мощным IT-сектором: соперничество за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, с моей точки зрения, может привести к третьей мировой войне", — написал он.

Бизнесмен отметил, что боевые действия могут начать не правительства стран, "а одна из систем с искусственным интеллектом, если она решит, что превентивный удар — это наиболее вероятный путь к победе", пишет РИА Новости.

В июле 2017 года он уже заявлял, что именно искусственный интеллект является "фундаментальным риском" для всего человечества, а потому разработки в этой сфере должны регулироваться на государственном уровне, а скорость их распространения ограничиваться, сообщает РБК.

"Регулятор нужен для того, чтобы сказать: "Эй, ребята, вам нужно все приостановить и убедиться, что это безопасно... Я против чрезмерного регулирования. Но человечеству необходимо справиться с искусственным интеллектом, и быстро", — сказал тогда Маск.

Некоторые россияне сочли Маска наивным, а другие и вовсе посчитали его слова глупостью, пишет Lenta.ru.

Первого сентября во время открытого урока в Ярославле президент России заявил, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира. Тот, кто преуспеет в этой сфере, по его мнению, станет глобальным лидером.

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