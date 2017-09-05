Глава Tesla Motors увидел в словах Путина предвестие начала Третьей мировой войны

В Twitter Маск пояснил, что значит его комментарий. "Китай, Россия, а скоро и все страны с мощным IT-сектором: соперничество за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, с моей точки зрения, может привести к третьей мировой войне", — написал он.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) 4 сентября 2017 г.

Бизнесмен отметил, что боевые действия могут начать не правительства стран, "а одна из систем с искусственным интеллектом, если она решит, что превентивный удар — это наиболее вероятный путь к победе", пишет РИА Новости.

В июле 2017 года он уже заявлял, что именно искусственный интеллект является "фундаментальным риском" для всего человечества, а потому разработки в этой сфере должны регулироваться на государственном уровне, а скорость их распространения ограничиваться, сообщает РБК.

"Регулятор нужен для того, чтобы сказать: "Эй, ребята, вам нужно все приостановить и убедиться, что это безопасно... Я против чрезмерного регулирования. Но человечеству необходимо справиться с искусственным интеллектом, и быстро", — сказал тогда Маск.

Некоторые россияне сочли Маска наивным, а другие и вовсе посчитали его слова глупостью, пишет Lenta.ru.

Покажите Илону Маску робота на квадроцикле, а то он там слишком размечтался о возможностях России по созданию AI. — Vitalij (@saratov_owl) 4 сентября 2017 г.

Маск наивный, какой искусственный интеллект в России, тут колонку открыли - праздник! — Смекаешь? (@Drummamy) 4 сентября 2017 г.

Первого сентября во время открытого урока в Ярославле президент России заявил, что за развитием искусственного интеллекта стоит не только будущее России, но и будущее всего мира. Тот, кто преуспеет в этой сфере, по его мнению, станет глобальным лидером.