Глава Центризбиркома выступила за перенос выборов

Сегодня, 14:06.
Политика

Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) выступила за перенос единого дня голосования, сообщает "Интерфакс".

Элла Памфилова.
Элла Памфилова. Фото: из открытых источников в интернете.

Подчеркнув, что сначала "нужно собрать мнение специалистов", Памфилова тем не менее поддержала перенос единого дня голосования осенью — с сентября на октябрь, весной — с марта на апрель: "Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, – грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет. <…> Сентябрь – замечательный месяц, но людям не до того".

При этом Памфилова подчеркнула, что ЦИК не полномочен принимать решение о переносе дня голосования, пишет polit.ru.

Следующие выборы пройдут в России 18 марта 2018 года — россиянам предстоит выбрать президента.

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