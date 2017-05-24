Глава Центробанка рассказала, сколько потеряют россияне при инфляции 8%

Россияне при инфляции 8% вместо 4% потеряют за год более 2 триллионов рублей в части доходов и почти 1 триллион рублей в части сбережений, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании фракции КПРФ, сообщают РИА Новости.
"Еще один расчет, почему важна низкая инфляция, почему, на ваш взгляд, к этому надо относиться серьезно. Мы посчитали, что если инфляция будет вместо 4% составлять 8%, то потери доходов населения составят 2,164 триллиона рублей, сбережений — 959 миллиардов рублей", — объяснила Набиуллина. "Инфляция — это налог для населения с низкими или фиксированными доходами. Больше всего страдают пенсионеры, бюджетники. Это значимая часть нашей страны", — объяснила глава ЦБ причину, почему задача обеспечения стабильно низкой инфляции является ключевой для российской экономики.
Набиуллина отметила, что стабильность — это основа для экономического развития, пишет bfm.ru.
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