Глава ЦИК предложила отменить муниципальный фильтр

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выступает за отмену муниципального фильтра "в нынешнем виде", сообщает "Коммерсантъ".
"Я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять", — отметила Памфилова.
По ее мнению, вместо фильтра "необходимо выработать такую правовую норму, которая не убивала бы реальную конкуренцию, не служила бы поводом для злоупотребления административным ресурсом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах".
"С другой стороны, — подчеркнула глава ЦИК, — (в некоторых странах) существуют нормы, достаточно жесткие, которые четко разделяют действующих политиков и политических проходимцев, которые устраивают из этого бизнес, засоряют систему, дискредитируют процесс выборов".
"Мы договорились с (замглавы администрации президента) Сергеем Кириенко, что я, как член рабочей группы, в ближайшее время соберу экспертов на площадке ЦИКа, чтобы подробно обсудить все возможные варианты", — пообещала Памфилова, пишет polit.ru.
Ранее из-за муниципального фильтра не смог зарегистрироваться на выборах губернатора Свердловской области мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
"Муниципальный фильтр непроходим. Я с этим столкнулся", — сказал он.
Фильтр представляет собой определенный процент подписей муниципальных депутатов, которые кандидат должен собрать для своего выдвижения.
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