Глава ЦРУ заявил, что Россия десятилетиями пытается "подорвать демократию в США"

Комментируя ситуацию с "российским вмешательством" в выборы президента США в 2016 году, Помпео сказал: "Разведывательное сообщество уже говорило, что россияне вмешивались в выборы не самым оригинальным способом. Они занимались этим очень долго, россияне десятилетиями пытаются подорвать американскую демократию".

Также он отметил, что информация о "российском вмешательстве" не должна никого удивлять. "В каком-то смысле это не новость, но это определенно ставит больший акцент на нашей способности выяснить, как их остановить", — добавил он.

Также глава ЦРУ указал, что президент США Дональд Трамп с большим вниманием относится к информации разведывательного сообщества. По признанию Помпео, он лично докладывает главе государства по 35-40 минут каждый день, а порой и больше.