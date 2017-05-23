Глава ВЦИОМ рассказал, когда современная молодежь стала вступать в брак

Современная российская молодежь не торопятся вступать в брак. Обычно они создают семьи к 28-30 годам, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова на парламентских слушаниях в Госдуме.
По его мнению, молодые люди "не хотят раньше времени совершать ошибки". Поэтому они стараются вступать в брак к 28-30 годам.
Ранее замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко сообщал, что в современные российские семьи заводят детей в возрасте порядка 25 лет.
Ранее ученые заявляли, что люди, которые поженились до 23 лет, чаще всего разводятся.
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