Глава ВЦИОМ рассказал, когда современная молодежь стала вступать в брак

По его мнению, молодые люди "не хотят раньше времени совершать ошибки". Поэтому они стараются вступать в брак к 28-30 годам.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко сообщал, что в современные российские семьи заводят детей в возрасте порядка 25 лет.

Ранее ученые заявляли, что люди, которые поженились до 23 лет, чаще всего разводятся.