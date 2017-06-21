Главе Кузбасса Тулееву сделали операцию

Администрация Кемеровской области сообщила о состоянии здоровья губернатора региона Амана Тулеева.
"(Губернатору) была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней (22 июня, — прим.ред.) пресс-конференции", — сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе обладминистрации.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что появившаяся информация о болезни и скорой отставке губернатора не соответствует действительности.
"Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об А. Тулееве. Я как глава города Новокузнецка крайне возмущен происходящим", — говорится в сообщении, пишет bfm.ru.
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