Главэкономики: рост промышленного производства в Алтайском крае выше среднероссийского

При этом в ноябре 2016-го промпроизводство в крае приросло к ноябрю 2015-го на 6%, а в среднем по стране этот показатель — 2,7%

В сфере обрабатывающих производств выпуск промышленной продукции за 11 месяцев текущего года в нашем регионе вырос 1,8% (по России снизился на 0,3%). В пищевой промышленности с января по ноябрь ИПП в крае составил 106,5%. По данным ведомства здесь наблюдается рост выпуска продукции переработки и консервирования, картофеля, фруктов и овощей, растительных и животных масел и жиров, молочных продуктов, напитков и прочих пищевых продуктов.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс промышленного производства по краю составил 102,5% при среднероссийском значении 101,1%.

Справка

За последние 10 лет индекс промышленного производства по краю составил 158,8% при среднероссийском значении - 117,2%. За это же время в обрабатывающих производствах объем выпуска продукции в регионе увеличился в 1,6 раза при росте в среднем по России в 1,2 раза.