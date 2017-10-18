Главным редактором медиагруппы "Эвалара" назначен Дмитрий Негреев

До этого Негреев с 2006 года был главным редактором сайта и журнала "Политсиб.ру". В новой должности он будет курировать всю информационную политику холдинга, в который входят в том числе газеты и сайты "Комсомольская правда на Алтае", "АиФ на Алтае", "Бийский рабочий", "Постскриптум", журналы "Автограф" и "Политсибру", телекомпании "Наши Новости" и "Бийское телевидение", радио "Комсомольская правда" и другие.

Должность главного редактора холдинга появилась в СМГ вскоре после ухода гендиректора Анны Галицкой. Она уволилась из СМГ в начале октября после 8 месяцев работы в должности руководителя.

Место Негреева на сайте "Политсиб.ру" займет Дмитрий Инюшин, который до этого руководил сайтом "Комсомольской правды в Барнауле".