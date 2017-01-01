Главный европейский дипломат заявила, что давление на Россию с помощью санкций продолжится

Еворосоюз проявит единство в том, что касается сохранения санкционного режима в отношении России. Об этом 10 февраля в Вашингтоне заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает Интерфакс.
Могерини сообщила, что "европейцы продолжат оставаться едиными по этому вопросу".
Федерика Могерини,
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:
Я хочу прояснить, санкции для нас не являются лишь политикой. Для нас это инструмент давления и достижения результата. И результат для нас состоит не в том, чтобы поддерживать санкции, для нас результат заключается в урегулировании конфликта на Украине.
По версии Интерфакс и ТАСС, дипломат ЕС оговорилась, что не уверена в том, что такой же единой позиции будут придерживаться в США. А РБК со ссылкой на The Wall Street Journal сообщил, что Могерини заявила об общей позиции с Соединенными Штатами: "Администрация президента США Дональда Трампа и европейские чиновники убеждены в необходимости сохранения санкции против России до тех пор, пока минские договоренности не будут выполнены в полном объеме".
Напомним, что США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Они включают запрет на въезд в страны ЕС и США ряда российских должностных лиц, замораживание их активов, введение ограничений торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.
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