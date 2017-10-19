Главный синоптик рассказал, что россиян ждет теплая зима

Предстоящая зима будет умеренной, с температурами около или чуть выше нормы на большей территории страны, заявил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.
Роман Вильфанд призвал не верить заявлениям о том, что эта зима будет экстремально холодной, — по его словам, прогноз экстремальной погоды на длительный период сделать невозможно.
Ранее алтайские синоптики сообщили, что грядущая зима будет холоднее обычного. В декабре и январе температура будет ниже нормы, и лишь в феврале возможно небольшое потепление.
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