Главный синоптик рассказал, что россиян ждет теплая зима

Роман Вильфанд призвал не верить заявлениям о том, что эта зима будет экстремально холодной, — по его словам, прогноз экстремальной погоды на длительный период сделать невозможно.

Ранее алтайские синоптики сообщили, что грядущая зима будет холоднее обычного. В декабре и январе температура будет ниже нормы, и лишь в феврале возможно небольшое потепление.