Главный синоптик страны рассказал, когда в регионы придёт "бабье лето"

В нынешнем году осенняя теплая пора начинается рано — с 1 сентября. В начале месяца температура в европейской части страны и на юге Сибири будет выше 20 градусов, 4 и 5 сентября — около 15-20 градусов. "Так что вполне можно говорить о раннем бабьем лете", — сообщил Роман Вильфанд. Позднее оно придет на север Сибири и на Дальний Восток. Синоптики прогнозируют, что будут еще периоды бабьего лета, пишет "Парламентская газета".

Говоря о причинах аномально холодного лета в России, главный метеоролог страны привел обескураживающий факт: по данным наблюдений, лето 2017 года не только не было аномально холодным, но и не было холодным вообще.

"В целом лето было теплым, особенно на азиатской территории. И даже в столице средняя летняя температура была в пределах нормы, — отметил ученый. — Вторая половина лета была тёплая и комфортная. Купальный сезон в московском регионе начался достаточно поздно, зато продолжался до 24 августа. То есть лето совершенно ординарное и не войдет в список рекордов".