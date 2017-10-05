Главред "Эха" показал неухоженную могилу Березовского

Место захоронения расположено на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона.

"Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели", — написал Венедиктов.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Окт 4 2017 в 3:03 PDT

Пользователи отметили, что могила выглядит заброшенной и неухоженной. "Живой пример нынешним толстосумам", — подметил один из пользователей, пишет znak.com.

Березовский был найден мертвым 24 марта в 2013 году на полу ванной комнаты в собственном доме в Великобритании, куда он перебрался в 2000 году.

Согласно результатам вскрытия, причиной смерти бизнесмена стало удушение в результате повешения. Однако британские эксперты установили, что у олигарха еще было сломано ребро.

После смерти олигарха стало известно, что ранее он написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором признавал свои ошибки и просил разрешения вернуться в Россию.

Смерть олигарха была полной неожиданностью для окружения — Березовский собирался ехать в Израиль.