Главред "Эха" показал неухоженную могилу Березовского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Instagram выложил фото могилы опального олигарха Бориса Березовского.
Место захоронения расположено на кладбище Бруквуд в пригороде Лондона.
"Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели", — написал Венедиктов.
Пользователи отметили, что могила выглядит заброшенной и неухоженной. "Живой пример нынешним толстосумам", — подметил один из пользователей, пишет znak.com.
Березовский был найден мертвым 24 марта в 2013 году на полу ванной комнаты в собственном доме в Великобритании, куда он перебрался в 2000 году.
Согласно результатам вскрытия, причиной смерти бизнесмена стало удушение в результате повешения. Однако британские эксперты установили, что у олигарха еще было сломано ребро.
После смерти олигарха стало известно, что ранее он написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором признавал свои ошибки и просил разрешения вернуться в Россию.
Смерть олигарха была полной неожиданностью для окружения — Березовский собирался ехать в Израиль.
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