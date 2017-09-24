Главред сибирского издания уволился из-за запрета писать о митинге Навального в Новосибирске

Сергей Самойленко заявил, что с октября покидает пост главного редактора сайта Sib.fm. Это решение Самойлеко объяснил тем, что по требованию собственника издания был удален анонс о новосибирском митинге с участием оппозиционера Алексея Навального, пишет Zona.media.
18 сентября на сайте Sib.fm появилась новость о том, что Навальный выступит перед сторонниками на митинге в Новосибирске 22 сентября. Однако новость удалили, а в день митинга Самойленко написал в соцсети, что уходит со своего поста.
"Радио Свобода" главред Sib.fm пояснил, что решение связано с удалением новости про митинг Навального.
Сергей Самойленко,
главный редактор сайта Sib.fm:
Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать, – говорит Самойленко. – Так тупо использовать ресурс – это микроскопом гвозди забивать. Ну, их дело. Решение было о том, что не пишем о митинге, и мне этого хватило. Думаю, вообще было решено сделать вид, что Навального не существует в природе.
По данным "Радио Свобода" утверждают, что учредитель Sib.fm недавно продал его бизнесмену и бывшему сенатору от Новосибирской области Виктору Игнатову, который теперь возглавляет межрегиональный координационный совет "Единой России".
Издание The Insider отмечает, что с сайта Sib.fm были удалены еще три новости: с упоминанием митингов в Новосибирске, Омске и Красноярске. Все удаленные материалы доступны в кэше Google.
Сам митинг Навального в Новосибирске прошел "с приключениями". Перед митингом неизвестный в маске вывесил на памятке первому железнодорожному мосту через Обь огромный плакат с фотографией полуобнаженного Алексея Навального и надписью: "Сисян 20!8". Неизвестного забрала полиция, плакат сняли, пишет "Коммерсантъ".
Во время митинга господин Навальный около 20 минут дебатировал с единороссом, директором спортивного клуба Сергеем Майоровым. Поводом для этого послужили его выкрики в поддержку президента.
По данным местного штаба Навального, на митинг пришли около 5 тысяч человек. В мэрии Новосибирска оценили численность пришедших в 1,5 тысячи.
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