Главред сибирского издания уволился из-за запрета писать о митинге Навального в Новосибирске

Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года. Фото: Евгений Фельдман для проекта „Это Навальный“. Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года. Фото: Евгений Фельдман для проекта „Это Навальный“. Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk. Митинг Навального в Новосибирске 22 сентября 2017 года. Фото: vk.com/incident_nsk.

18 сентября на сайте Sib.fm появилась новость о том, что Навальный выступит перед сторонниками на митинге в Новосибирске 22 сентября. Однако новость удалили, а в день митинга Самойленко написал в соцсети, что уходит со своего поста.

"Радио Свобода" главред Sib.fm пояснил, что решение связано с удалением новости про митинг Навального.

Сергей Самойленко,

главный редактор сайта Sib.fm:

Собственник принял решение, на мой взгляд, бессмысленное и даже идиотское. Я почесал репу и понял, что не готов в таких параметрах работать, – говорит Самойленко. – Так тупо использовать ресурс – это микроскопом гвозди забивать. Ну, их дело. Решение было о том, что не пишем о митинге, и мне этого хватило. Думаю, вообще было решено сделать вид, что Навального не существует в природе.

По данным "Радио Свобода" утверждают, что учредитель Sib.fm недавно продал его бизнесмену и бывшему сенатору от Новосибирской области Виктору Игнатову, который теперь возглавляет межрегиональный координационный совет "Единой России".

Издание The Insider отмечает, что с сайта Sib.fm были удалены еще три новости: с упоминанием митингов в Новосибирске, Омске и Красноярске. Все удаленные материалы доступны в кэше Google.

Сам митинг Навального в Новосибирске прошел "с приключениями". Перед митингом неизвестный в маске вывесил на памятке первому железнодорожному мосту через Обь огромный плакат с фотографией полуобнаженного Алексея Навального и надписью: "Сисян 20!8". Неизвестного забрала полиция, плакат сняли, пишет "Коммерсантъ".

Во время митинга господин Навальный около 20 минут дебатировал с единороссом, директором спортивного клуба Сергеем Майоровым. Поводом для этого послужили его выкрики в поддержку президента.

По данным местного штаба Навального, на митинг пришли около 5 тысяч человек. В мэрии Новосибирска оценили численность пришедших в 1,5 тысячи.