Главу Минэкономразвития соискатели забросали резюме в Facebook

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин за выходные дни получил в Facebook более 400 резюме после того, как заявил, что готов даже через соцсеть искать профессионалов для работы в Минэкономразвития, передает ТАСС.
"На все сообщения в мессенджере ответил вчера ночью. Общее количество резюме перевалило за 400! Первичную обработку прошло 264", — написал министр в Facebook.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в посте в Facebook подчеркнул, что отдаст приоритет резюме, поступившим до 11 октября. Министр поделился, что рад большому количеству молодых людей, желающих присоединиться к команде МЭР. Четверть резюме была прислана людьми в возрасте 31-35 лет, еще 16% — от 26 до 30 лет и 7% — до 25 лет.
Орешкин 6 октября на форуме "Атланты" заявил, что Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами и предложил всем желающих работать в МЭР прислать резюме в Facebook. Тогда Орешкин подчеркнул, что работать придется за "не сильно высокую" зарплату, но зато возможно добиваться общественного признания, пишет bfm.ru.
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