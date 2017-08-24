Главу минфина США обвиняют в превышении полномочий во время полного солнечного затмения

В США началось расследование в отношении Стивена Мнучина, главы минфина. Его подозревают в злоупотреблении положением во время "великого солнечного затмения", которое можно было наблюдать на территории США 21 августа. Об этом пишет газета Washington Examiner.
Общественная организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington запросила данные данных по поводу правомерности использования служебного самолета и стоимости перелета.
В заявлении CREW сказано, что данная информация "прольет свет на то, насколько обосновано было использование правительственного самолета главой минфина Мнучином, или это был коммерческий полет, по-видимому, намеренно запланированный на время солнечного затмения, чтобы позволить главе минфина получше рассмотреть природное явление".
Факт перелета выявился благодаря посту актрисы Луизы Линтон, супруги Мнучина. Она разместила в Instagram фото, на котором с мужем выходит из самолета. Пост вызвал волну негодования в соцсети.
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