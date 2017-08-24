Главу минфина США обвиняют в превышении полномочий во время полного солнечного затмения

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Сегодня, 08:54.
Экономика

В США началось расследование в отношении Стивена Мнучина, главы минфина. Его подозревают в злоупотреблении положением во время "великого солнечного затмения", которое можно было наблюдать на территории США 21 августа. Об этом пишет газета Washington Examiner.

Солнечное затмение.
Солнечное затмение. Фото: CC0.

Общественная организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington запросила данные данных по поводу правомерности использования служебного самолета и стоимости перелета.

В заявлении CREW сказано, что данная информация "прольет свет на то, насколько обосновано было использование правительственного самолета главой минфина Мнучином, или это был коммерческий полет, по-видимому, намеренно запланированный на время солнечного затмения, чтобы позволить главе минфина получше рассмотреть природное явление".

Факт перелета выявился благодаря посту актрисы Луизы Линтон, супруги Мнучина. Она разместила в Instagram фото, на котором с мужем выходит из самолета. Пост вызвал волну негодования в соцсети.

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