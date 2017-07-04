Главу Сбербанка Чечни объявили в розыск за миллиардные хищения

Руководителя чеченского отделения Сбербанка России Сайда-Магомеда Джабраилова подозревают в обналичивании 1 млрд рублей и в незаконном создании более десятка фирм-однодневок. Об этом сообщает УМВД по Чеченской республике
Как выяснилось в результате предварительного расследования Джабраилов для незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка России создал 12 юридических лиц. Фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих никакого отношения к их деятельности.
Только по предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинили ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В настоящее время глава Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в крупных денежных махинациях и объявлен в розыск. Прокуратура проводит проверку по данному факту, следователи расследуют еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").
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