Главу Сбербанка Чечни объявили в розыск за миллиардные хищения

Как выяснилось в результате предварительного расследования Джабраилов для незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка России создал 12 юридических лиц. Фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих никакого отношения к их деятельности.

Только по предварительной оценке, в результате неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинили ущерб на сумму более 298 млн. рублей.

В настоящее время глава Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в крупных денежных махинациях и объявлен в розыск. Прокуратура проводит проверку по данному факту, следователи расследуют еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").