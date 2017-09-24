Глобальный провал Apple: iPhone 8 плохо продается в мире

Так в Лондоне в первый день продаж за новым телефоном пришли только семь покупателей, в Сингапуре – только 50. Впервые отмечен факт, что поклонники бренда не дежурили у магазинов и не записывались в длинные очереди.

Это первый масштабный провал корпорации, отмечают СМИ.

Аналитики полагают, что причиной столь низкого интереса потребителей может быть непринципиальное отличие восьмой модели от предшественника. Ранее стало известно, что Apple резко снизила цены на линейку iPhone в России после презентации нового iPhone X.