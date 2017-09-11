Елена Маслова, редактор.

Недовольство окружает нас плотным коконом: на работе, среди соседей, в поликлиниках, на родительских собраниях и, конечно, в соцсетях. Вынырнуть из этой тины порой оказывается задачей куда более сложной, чем присоединиться к общему хору, тем более жизнь регулярно подкидывает поводы поныть, повозмущаться, осудить, наконец.

Частично это глобальное недовольство выливается в общественных обсуждениях. Я всеми руками за участие граждан в дискуссиях вокруг проблем и изменений, которые их напрямую касаются, и против кулуарного принятия решений. Например, я считаю, что барнаульцы из Центрального района одержали своего рода победу, когда восстали против размещения у себя под носом свалки, прописанной в проекте нового генплана. Кому же захочется такого соседства?

Но вот в чем беда: обсуждение этой темы превратилось в многоголосый охаивающий хор. Городские власти, неподготовленные и, кажется, обескураженные таким напором и страстью, сдались тогда практически без боя. Но вопрос, как решать острейший вопрос утилизации бытовых отходов, повис в воздухе. Действующий полигон скоро задохнется, новый категорически необходим. Конструктив при обсуждении этой темы если и был, то потонул в океане разгоряченных и возмущенных голосов.

Или тема тех же поборов в школах и детсадах. Мне рассказывали байку, что один высокопоставленный алтайский политик наотрез отказывался сдавать добровольные родительские пожертвования на что бы то ни было, и в школьную копилку за его ребенка иногда деньги учительница вкладывала. Аргумент у него был железобетонный — среднее образование в России бесплатное. Кто бы спорил!

Но я точно знаю, что в школе, где учится мой ребенок, не было бы пластиковых окон в спортзале (а вы представляете себе те старые окна и щели в них, да?), если бы родители не заплатили взносы. И туалетов у детей новых тоже не было бы, а были бы старые и вонючие. Да-да-да, я знаю, это должно делать государство, правильно выбирая приоритеты и распределяя бюджеты, пополняющиеся нашими налогами. Но не делает. Система инертна, и даже если она начнет меняться, к тому светлому времени, когда у школы будет хватать денег на все, мой ребенок ее уже окончит. И поэтому мои пожертвования действительно добровольные, без всяких "принудительно".

Таких историй можно привести "вагон". Каждый может. Ведь недовольство — как эпидемия, охватывает всех, проникает везде. Устаешь от него страшно. Лекарством в этом случае, наверно, может стать холодная голова и позитивный настрой. Если, конечно, сеять недовольство (прошу не путать с конструктивной критикой) — не ваша работа.