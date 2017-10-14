Годовой отчет Аэрофлота завоевал высшую награду Лиги американских профессионалов в сфере коммуникаций

Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории "Транспорт и логистика".
Годовой отчет Аэрофлота в интерактивном формате вошел в топ-20 среди отчетов крупнейших российских компаний и занял 14-е место в регионе "Европа, Ближний и Средний Восток и Африка".
Печатная версия годового отчета была удостоена золотой медали и также вошла в топ-20 лучших отчетов России.
Эксперты оценивали годовые отчеты по восьми критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, описательная часть отчета, финансовые данные, креативность, ясность изложения идеи, доступность информации.
Справка
Vision Awards — один из самых известных и авторитетных в мире конкурсов корпоративных годовых отчетов. Он проводится Лигой американских профессионалов в сфере коммуникаций (LACP) ежегодно с 2002 года. В 2017 году соревнование стало одним из самых масштабных за всю его историю: на престижные награды претендовали почти 1000 компаний из 25 стран.
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота и годовой отчет в формате PDF размещены на официальном сайте авиакомпании: ar2016.aeroflot.ru.
Источник: www.aeroflot.ru
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.