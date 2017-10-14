Годовой отчет Аэрофлота завоевал высшую награду Лиги американских профессионалов в сфере коммуникаций

Сегодня, 09:24.
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Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории "Транспорт и логистика".

Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду.
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду. Фото: Алексей Мартышкин.

Годовой отчет Аэрофлота в интерактивном формате вошел в топ-20 среди отчетов крупнейших российских компаний и занял 14-е место в регионе "Европа, Ближний и Средний Восток и Африка".

Печатная версия годового отчета была удостоена золотой медали и также вошла в топ-20 лучших отчетов России.

Эксперты оценивали годовые отчеты по восьми критериям: первое впечатление, обложка, обращение к акционерам, описательная часть отчета, финансовые данные, креативность, ясность изложения идеи, доступность информации.

Справка

Vision Awards — один из самых известных и авторитетных в мире конкурсов корпоративных годовых отчетов. Он проводится Лигой американских профессионалов в сфере коммуникаций (LACP) ежегодно с 2002 года. В 2017 году соревнование стало одним из самых масштабных за всю его историю: на престижные награды претендовали почти 1000 компаний из 25 стран.

Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота и годовой отчет в формате PDF размещены на официальном сайте авиакомпании: ar2016.aeroflot.ru.

Источник: www.aeroflot.ru

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