Голикова оценила эффект от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста даст краткосрочное улучшение, заявила в интервью "Известиям" глава Счетной палаты Татьяна Голикова.
Татьяна Голикова,
глава счетной палаты РФ:
Если такое решение будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата. Это значит, что она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили.
"С другой стороны, среди наших пенсионеров 25% — досрочники. Мы ничего не предполагаем с ними делать? Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, кому мы увеличим пенсионный возраст", — добавила Голикова.
Ранее СМИ сообщали, что бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подготовил для президента РФ Владимира Путина стратегию, предполагающую сокращение пенсионеров на 9%, или на 3,87 млн человек.
Сократить число пенсионеров в стране предлагается, по информации СМИ, путем повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 для мужчин. Кудрин предложил проводить повышение шагом по полгода начиная с 2019 года.
В результате пенсионеров в России останется 38,52 млн человек. По задумке авторов из ЦСР, это позволит сформировать сбалансированную систему, обеспечивающую приемлемый уровень жизни для пенсионеров, пишет "Росбалт".
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