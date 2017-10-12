Голландских ворон учат собирать окурки

Прототип устройства состоит из емкостей для окурков и корма, которые соединены подносом. Когда ворона выбрасывает окурок в специальную полость, на лоток выпадает порция еды, сообщает ТАСС.

Промышленные дизайнеры Рубен ван дер Влейтен и Боб Спикман из Амстердама изначально планировали обучать уборке голубей. Однако после небольшого исследования поняли, что об интеллектуальных способностях голубей слишком мало известно. Зато другие городские обитатели — вороны — относятся к самым умным животным в мире наравне с шимпанзе. Вороны способны выстраивать причинно-следственные связи, создавать и использовать инструменты. Они играют, учатся друг у друга, могут считать и даже манипулировать людьми.

Чтобы обучить птицу приносить сигаретные фильтры, дизайнеры планируют использовать четыре приема Джошуа Кляйна, изобретателя устройства Crow Box, с помощью которого можно научить ворону собирать с улиц монетки. "Основная задача — добиться того, чтобы ворона ассоциировала окурок с возможностью получить еду", — рассказал Боб.

Пока что изобретатели разрабатывают программное обеспечение, которое позволит машине отличать окурок от другого мусора, и ищут финансирование на первые эксперименты.

Как полагают дизайнеры, постоянный контакт с окурками, содержащими никотин и различные токсины, не отразится на здоровье птиц. Однако голландцы планируют провести исследования, чтобы в этом убедиться.

"Мы чувствуем, что проект может принести огромную пользу природе. Несколько ворон — небольшая плата", — рассказали изданию TNW дизайнеры. По словам Рубена и Боба, задача проекта не столько научить ворон очищать город от окурков, сколько заявить о проблеме и изменить поведение человека, пишет bfm.ru.

Пока европейские птицы "готовятся" к эксперименту, их российские крылатые "сородичи" забрасывают камнями автомобили депутатов Заксобрания Свердловской области, Ельцин Центр, элитные дома.

Факт

Жители Нидерландов выкуривают 6 млрд сигарет в год. В мире ежегодно выбрасывается 4,5 трлн окурков. Таким количеством можно заполнить 2,5 млн олимпийских бассейнов. 98% фильтров сделаны из пластиковых волокон (ацетата целлюлозы), которые разлагаются до 10 лет.