Голодный барнаулец взломал сарай и украл оттуда картошку, свёклу и морковь

Один из горожан обнаружил пропажу 10 мешков картофеля, одного мешка свеклы, моркови и хозяйственного инвентаря, которые хранил в сарае. Он обратился в отдел полиции. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он не был судим. Похищенное изъяли.

За кражу с незаконным проникновением мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.