Голодный барнаулец взломал сарай и украл оттуда картошку, свёклу и морковь

В Барнауле злоумышленник украл несколько мешков урожая. Мужчина взломал сарай, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Один из горожан обнаружил пропажу 10 мешков картофеля, одного мешка свеклы, моркови и хозяйственного инвентаря, которые хранил в сарае. Он обратился в отдел полиции. Сумма причиненного ущерба составила около 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый дал признательные показания. Ранее он не был судим. Похищенное изъяли.
За кражу с незаконным проникновением мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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