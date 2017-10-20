Спасать программу благоустройства дворов Барнаула пришлось административными мерами

Чтобы выполнить в срок все работы по программе "Комфортная городская среда", властям пришлось использовать административное давление на подрядчика в Барнауле и Рубцовске — компанию "Строительная перспектива". Об этом сообщил начальник управления по ЖКХ Минстройтранса Алтайского края Андрей Голубцов.
Чиновник сообщил, что власти были вынуждены "практически силовыми методами" отстранить "Строительную перспективу" от работ в Рубцовске, а в Барнауле администрация заставила фирму, никогда ранее не занимавшуюся благоустройством, взять на субподряд профессионалов.
Напомним, в августе барнаульские власти хотели разорвать контракт со "Строительной перспективой" из-за регулярных срывов графиков работ, но в итоге передумали.
Андрей Голубцов,
начальник управления по ЖКХ Минстройтранса Алтайского края:
Администрация города последние 1,5 месяца очень активно работала в этом направлении, и многие вопросы удалось решить с помощью субподрядчиков. Уверен, в обозначенный контрактом срок (30 ноября — прим. ред.) все необходимые работы будут выполнены в полном объеме.
По словам Голубцова, в целом по краю работы по программе "Комфортная городская среда" идут в 14 муниципалитетах. По состоянию на 20 октября выполнено порядка 80% работ во дворах и 85-90% в общественных зонах. Лучше всего с программой справились в Алейске, Бийске, ЗАТО Сибирском и в Заринске. Наиболее проблемными оказались Яровое, Степное Озеро (село в Благовещенском районе) и Славгород.
Чтобы уложенный осенью асфальт не разрушился раньше времени, рабочие будут использовать специальные добавки. В любом случае, подрядчики будут нести гарантию на выполненные работы, заявил Голубцов.
Справка
В 2017 году по программе "Комфортная городская среда" в Алтайском крае благоустроят 299 дворов, а также 15 общественных мест и 11 городских парков. На это потратят 665,8 млн рублей (527,9 млн из федерального бюджета, 126,2 из краевого, 5,6 млн из местных бюджетов и 6,1 - средства населения).
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