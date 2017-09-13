Горбачев оценил деятельность президента РФ Путина

"Сейчас это острый вопрос, впереди выборы. Решается вопрос с президентом… Мнение у меня, что плюсы перевешивают у нынешнего президента. Я мог делать замечания и в прессе, и выступая — по недостаткам, но считаю, что сейчас моя позиция более правильная", — пояснил он, встречаясь с журналистами накануне выхода своей книги "Остаюсь оптимистом".

При этом Горбачев отметил важность сменяемости власти: "Чтобы принцип, установленный нашим законом, чтобы каждый отработал — сроки эти соблюдались, и тогда сменяемость всех заставляет подтягиваться, стараться".

По мнению политика, лечить общество можно "через участие народа в управлении государством", пишет bfm.ru.

В апреле бывший президент СССР Михаил Горбачев написал для американского журнала Time колонку о российском лидере Владимире Путине.

Как пишет в статье Михаил Горбачев, Путин унаследовал кризис от своего предшественника Бориса Ельцина, при этом он сумел стабилизировать ситуацию в стране, сохранить российское государство и укрепить его экономическое положение. Статью цитирует РБК.

По мнению Горбачева, "ручной контроль" Владимира Путина на начальном этапе управления страной был оправдан. В качестве издержек от такого управления бывший руководитель называет ослабление парламента и судебной системы, гражданского общества, а также снижение независимости СМИ.

"Со временем недостатки стали более очевидными. Экономический рост замедлился еще до ухудшения отношений с Западом и санкций, которые все больше влияют на жизнь", — пишет Горбачев.

Сейчас основными проблемами в России экс-президент СССР называет стагнацию в экономике, снижение уровня жизни, массовую бедность, коррупцию, незаконное обогащение отдельных людей, деградацию образования, здравоохранения и науки. Он отмечает, что президент, обращаясь каждый год с посланием к Федеральному Собранию, говорит об этих проблемах, однако они не могут быть решены, если не изменится система государственного управления.

"Я убежден, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной ротации правительства", — заявляет Горбачев. Политик также отмечает, что в этих вопросах важную роль играет именно президент.

Путин пока не озвучил свою позицию по участию в выборах президента в 2018 году.