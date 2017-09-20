Горько! В Венеции русская свадьба закончилась массовой дракой

Итальянские правоохранители задержали троих человек после драки на русской свадьбе на одном из островов Венецианской лагуны, сообщают РИА Новости.
"Задержанными оказались 32-летний гражданин Болгарии и двое москвичей в возрасте 25 и 31 года. Их допросили на месте при участии охранника из Молдавии, выступившего в качестве переводчика", — рассказал собеседник агентства.
Ссора между гостями праздника произошла утром 18 сентября. К тому моменту свадьба продолжалась уже третий день. На торжество были приглашены 250 человек.
"Крики внутри ресторана переросли в драку перед главным входом и причалом для гостей. Чтобы разнять дерущихся, не хватило усилий двух охранников отеля и бармена. Участники драки обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения", — рассказали в полиции.
Сотрудникам заведения, получившим травмы в драке, оказали медицинскую помощь. В итоге они отказались подавать заявления в полицию, и конфликт был исчерпан.
Что стало поводом для драки, не уточняется, но в отеле заверили, что потасовка произошла уже по окончании всех торжеств и не омрачила настроение присутствующих.
"К несчастью, такое случается, но в этом нет ничего необычного. Гости разъехались на следующее утро, жених и невеста покинули отель невероятно довольными", — рассказала представитель отеля.
Она подтвердила, что свадьбу, действительно, играла русская пара, однако имена молодоженов не раскрываются.
Однако в генконсульстве РФ в Милане заявили, что итальянская полиция не задерживала российских граждан в Венеции, хотя факт участия двоих россиян в потасовке на свадьбе подтвердила, сообщает ТАСС.
"Мы узнали об инциденте из СМИ и связались с квестурой Венеции и местным командованием карабинеров. Действительно, двое наших граждан подрались с гражданином Болгарии, но никто задержан не был и сейчас все находятся на свободе", — рассказали в диппредставительстве.
Там пояснили, что инцидент произошел на рассвете 18 сентября. Из-за шума поступило обращение в полицию, по вызову на место приехали полицейские для выяснения обстоятельств. Серьезно никто не пострадал, сообщает bfm.ru.
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