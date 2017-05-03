Горный Алтай завалило снегом: в соцсетях делятся снимками майских сугробов

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Люди сообщают о сугробах в Горно-Алтайске, Чемале, Кош-Агаче, на Телецком озере. Пишут, что завалило райцентр Алтайское и Белокуриху. Выпал снег и в Бийске, но не в таком количестве, как в соседней республике.

Кош-Агачский район республики Алтай. Климат резко-континентальный. #Алтай #Горный_Алтай #Кош-Агач Публикация от Anna Vasilenko (@_anya__vasilenko_) Май 2 2017 в 8:52 PDT

Напомним, что 3 мая в Республике Алтай синоптики прогнозировали снег, мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, в горах и на перевалах до 25 м/с, температура воздуха днем +5…+10С, местами 0…+5С.

В Алтайском крае: в начале дня в предгорных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно отложение мокрого снега, в северных и восточных районах утром на дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с с усилением до 12 м/с. Температура +2...+7С, по западу до +13С.

А уже в четверг 4 мая в крае обещают резкое потепление до +18...+23С, по северо-востоку +13...+18С. При этом будет без осадков, но утром на дорогах туман. В пятницу, 5 мая ожидается, что потеплеет до +22...+27С