Горный Алтай завалило снегом: в соцсетях делятся снимками майских сугробов

Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/viktoriya_altai.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/_anya__vasilenko_.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/vedma.olesya.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/nata_brig.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/olkamummy.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/morromaya.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/shagaeva13.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/ivan_danilov_s.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/aniutkablondy.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/kvadr04.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/dashikaz.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/mihailovmm04.ru.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/luchkin_anton.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/biysk_city.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/natasha_1205.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/koboshevaruna.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/zinovevat.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/kos_nasty.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/ezhkadoma.
Алтай завалило снегом. 3 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/alinailchenko_.
Люди сообщают о сугробах в Горно-Алтайске, Чемале, Кош-Агаче, на Телецком озере. Пишут, что завалило райцентр Алтайское и Белокуриху. Выпал снег и в Бийске, но не в таком количестве, как в соседней республике.
Напомним, что 3 мая в Республике Алтай синоптики прогнозировали снег, мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, в горах и на перевалах до 25 м/с, температура воздуха днем +5…+10С, местами 0…+5С.
В Алтайском крае: в начале дня в предгорных районах осадки в виде дождя и мокрого снега, возможно отложение мокрого снега, в северных и восточных районах утром на дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с с усилением до 12 м/с. Температура +2...+7С, по западу до +13С.
А уже в четверг 4 мая в крае обещают резкое потепление до +18...+23С, по северо-востоку +13...+18С. При этом будет без осадков, но утром на дорогах туман. В пятницу, 5 мая ожидается, что потеплеет до +22...+27С
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