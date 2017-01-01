Горнолыжные комплексы на Алтае готовы работать дольше обычного

В этом году несколько горнолыжных курортов заработали в ноябре — из-за того что снег выпал рано.

Как отметили специалисты, если в этом году не наступит ранняя весна, то сезон может завершиться позже. В комплексе "Манжерок" рассказали, что обычно он заканчивался в первых числах марта.

Екатерина Мороз,

начальник отдела маркетинга горнолыжного комплекса "Манжерок":

Снега в этом году больше, поэтому сезон может завершится позже. Но говорить, насколько он станет дольше, пока сложно. Все зависит от погоды. По нашим данным, весна будет ранней. По крайней мере по графику в этом году мы работаем до конца марта.

С этим согласились и в горнолыжном комплексе "Артыбаш" на Телецком озере. Погода зимой здесь была теплой и снежной, из-за гор сильных ветров здесь не было. Единственное, что мешало здесь зимой, так это метели на трассах, из-за которых люди не могли выехать из Барнаула.

Ольга Самохвалова,

директор информационного туристического центра Телецкого озера "Кедрогор":

В прошлом году весна наступила рано, в конце марта уже нельзя было кататься на лыжах. Думаю, в этом году до конца марта сезон продержится, к тому же снега достаточно. Если не будет ранней оттепели, то даже в апреле можно будет кататься.

При этом на горнолыжных комплексах, где используется система искусственного оснежения, кататься можно будет даже в апреле.

В этом году на горнолыжных курортах специалисты наблюдали увеличение турпотока. Высокий спрос был в январе — в разгаре сезона. Сейчас отдыхающие приезжают покататься преимущественно в выходные дни.

По предварительным прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в феврале температура воздуха ожидается около и выше нормы на один градус с количеством осадков около и больше нормы, в марте будет теплее на три градуса с осадками около и больше нормы.