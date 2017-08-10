Алтайский горнолыжный комплекс "Манжерок" хотят сделать круглогодичным

В 2016 году, рассказала министр экономического развития и туризма региона Светлана Буйдышева, ГЛК посетили 224 тыс. человек. Искусственное оснежение позволит увеличить продолжительность горнолыжного сезона, создать максимально комфортные условия катания, полноценную загрузку горнолыжных трасс и, как следствие, коллективных средств размещения кластера, отметила министр.

С начала реализации проекта здесь построеили уже семь гостиниц общей вместимостью 85 номеров, универсальная спортивная площадка (432 квадратных метра), имеется пять подъемников, обустроено шесть горнолыжных трасс.

В рамках другой федеральной программы запланирована экологическая реабилитация Манжерокского озера. Основные работы придутся на выемку иловых отложений — планируется достать со дна озера около 203 тысяч кубометров. По оценке экспертов, это позволит увеличить глубину озера на 1,5 метра. После очистки планируется благоустройство берега.

Прогнозируется, что за счет реализации инвестиционного проекта туристический поток в Республику Алтай возрастет на 203,7 тысячи человек и в 2018 году достигнет показателя в 2 миллиона 190 тысяч посещений.