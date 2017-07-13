Город мира. Почему стоит посетить Астану?

Площадь перед Байтереком. Астана. Фото: Надежда Будрина. Байтерек. Астана. Фото: Надежда Будрина. Астана. Фото: Надежда Будрина. Цирк Астаны. Фото: Надежда Будрина. Площадь перед Байтереком. Астана. Фото: Надежда Будрина. Мечеть Нур Астана. Фото: Надежда Будрина. Вид Астаны с Байтерека. Фото: Надежда Будрина. Вид Астаны с павильона Экспо-2017. Фото: Надежда Будрина. Площадь перед Байтереком. Астана. Фото: Надежда Будрина. Дом Министерств. Астана. Фото: Надежда Будрина. Министерство энергетики. Астана. Фото: Надежда Будрина. Цеснабанк. Астана. Фото: Надежда Будрина. Площадь перед Байтереком. Астана. Фото: Надежда Будрина.

Основанный в 1830 году русскими казачий форпост Акмолинск в последствии стал одним из центров освоения целины. В 1997 году Акмола стала столицей молодого государства, а в 1998 получила новое название — Астана, что в переводе с казахского означает "столица". С тех пор город отстраивают практически с нуля.

Астана находится в Акмолинской области на севере Казахстана, в 988 км от Барнаула. Добраться туда можно на поезде "Барнаул-Астана" или на автобусе рейсом "Барнаул-Караганда". На поезде придется сделать пересадку на станции Локоть, на границе с Казахстаном. Билет от Барнаула до Локтя стоит от 1300 до 4500 рублей в зависимости от типа вагона. После 3,5 часов ожидания, со станции Локоть отправляется поезд до Астаны. Здесь билеты стоят от 3300 до 5035 рублей. В общей сложности дорога займет около 30 часов. Автобусом добираться дешевле и быстрее — 1725 рублей и 26 часов в пути.

Где жить?

Если вы предпочитаете дорогие отели, в Астане есть гостиницы мирового уровня — Ritz-Carlton, Radisson, Marriott, Hilton и другие. Все они расположены в центре города вблизи самых популярных достопримечательностей. Цена за номер на двоих в сутки здесь начинается от 12 тысяч рублей.

Проживание в гостиницах поскромнее обойдется от тысячи рублей. В хостелах за одну ночь придется заплатить от 400 рублей.

Кроме того, в Астане можно недорого снять квартиру. Иногда это выходит дешевле, чем снимать номера в гостинице, особенно если вы едете семьей или компанией. Так, цены на квартиры в центре города начинаются от 6 тысяч тенге за сутки (около 1100 рублей). Летом цены поднимаются в зависимости от месяца, и цена, указанная в объявлении может не совпадать с той, что сейчас запрашивают арендодатели. Жилье лучше забронировать заранее и оговорить точную сумму сразу.

А что с едой?

Продукты астанчане покупают в основном в магазинах возле дома. Это не супермаркеты вроде "Марии-Ра", а обычные магазинчики с парой продавцов за прилавком. Такие есть практически в каждом дворе. Цены на продукты там ниже чем в Барнауле. Если вам нужен большой запас еды, лучше закупаться в супермаркетах Magnum (аналог "Ашана" и "Ленты").

Еще одна "продуктовая" особенность — питьевую воду в Астане покупают в магазинах. В каждом магазине стоят автоматы, из которых можно набрать воду в свои бутылки. Воду из под крана, даже фильтрованную, местные жители используют только для бытовых нужд.

В городе очень много ресторанов и кафе различной ценовой категории. Если вы гуляете по центру, то можно перекусить, к примеру, на фудкорте ТРЦ "Керуен" — национальные кухни, KFC, Burger King и McDonald’s.

Местные жители питаются в основном в кафе именно в торговых центрах. Если вам нужна недорогая домашняя кухня — можно поесть в сети кафе "Избушка" (что-то вроде нашей "Вилки-ложки"). Если вам позволяют финансы, на проспекте Туран, недалеко от ТРЦ "Хан-Шатыр" есть так называемая улица ресторанов - дорогие заведения с кухнями разных стран мира.

И, конечно же, стоит обязательно попробовать блюда казахской кухни — кумыс, бешбармак, куырдак. В национальных ресторанах средний чек начинается от 5 тысяч тенге (900 рублей).

Город для автомобилистов

Астана - очень удобный город для водителей машин. Широкие проспекты и долгий зеленый свет, минимальное количество пробок, несмотря на то, что в городе ежедневно ездит около 450 тысяч автомобилей. Пешеходом здесь быть не менее комфортно. В центре Астаны, у транспортных развязок, проблематично найти пешеходный переход, но при этом их достаточно много в городе и, большинство из них, оборудованы сенсорными светофорами, которые позволяют пешеходам самим включать себе зеленый свет. Проезд в общественном транспорте стоит 90 тенге (16,5 рублей). Оплачивать можно кондуктору наличными или транспортной картой через автомат, установленный на поручнях на входе. Остановки оборудованы картами района и электронными табло, которые показывают через сколько минут подойдет тот или иной автобус.

Сейчас в городе запустили новые маршруты — Shuttle Bus. Они появились на время проведения выставки Expo-2017. Проезд стоит 150 тенге (27,5 рублей) и отличаются они минимальным количеством остановок (около 8) через места больших скоплений людей — вокзалы, торговые центры, аэропорт и сама выставка.

В городе действует множество служб такси. Так, 2ГИС предлагает воспользоваться услугами Uber, но дешевле будет вызвать популярные "Яндекс.Такси".

Сами жители столицы часто пользуются попутками. Их можно заметить голосующими даже на остановках общественного транспорта.

Что посмотреть?

Астана — один из тех городов, которые стоит смотреть по проложенным туристическим маршрутам. Здесь не найти старых улочек с красивыми домами, от которых веет вековой историей. Местные жители отмечают, что это город, в котором они сами сейчас творят историю. Подавляющая часть столицы — современные здания, построенные в последние 20 лет и сделанные по проектам архитекторов из многих стран мира.

Река Ишим делит город пополам — на "старый" и "новый" город. Архитектором генплана "нового города" был Кисе Курокава (в России он известен как автор стадиона "Зенит" в Петербурге). По его проекту, вдоль главной пешеходной улицы — бульвара Нуржол — выстроены основные архитектурные достопримечательности казахстанской столицы.

В центре бульвара стоит, пожалуй, самая главная достопримечательность — монумент "Астана-Байтерек", аналогов которому нет в мире. Вместе с шаром, высота "чупа-чупса", как зовут его казахстанцы, — 105 метров. С обзорной площадки внутри шара всю столицу видно как на ладони. На самой верхней площадке посетители могут приложить свою руку к отлитому в золоте отпечатку руки президента страны Нурсултана Назарбаева. Вход на монумент стоит 700 тенге (130 рублей).

Слева от "Байтерека", если стоять лицом к нему со стороны главного входа, находится аллея с поющими фонтанами, которая заканчивается резиденцией президента, известной как Акорда, правительственными зданиями и набережной реки Ишим. Между аллеей и Акордой расположены здания администрации президента, Сената и Мажилиса парламента страны.

Резиденция казахстанского лидера находится в 300 метрах от "Байтерека". Она открыта для посещения туристов, но только в составе организованной группы и если президент не находится в резиденции. Экскурсии во дворец организуют туристические агентства города, и если вы хотите посмотреть, как выглядит первое здание в стране изнутри — стоит записаться на посещение.

На другой стороне реки, прямо за Акордой, на территории Президентского парка стоит Дворец мира и согласия — построенное в виде пирамиды творение британского архитектора Нормана Фостера. Внутри Дворца расположены художественные галереи, выставочные зоны, оперный зал. На самом верхнем этаже находится зал со стеклянным куполом. Стоимость индивидуальной экскурсии — 1000 тенге (185 рублей), в составе группы — взрослый 600 тенге (110 р.), детский — 400 (75 р.).

Справа от "Байтерека" расположен Водно-зеленый бульвар со множеством фонтанов, различных инсталляций, сувенирных лавок. С обеих сторон эта часть бульвара окружена жилыми комплексами и бизнес-центрами необычной формы, штаб-квартирами национальных компаний вроде "Казахстан Темир Жолы" (железные дороги), "Казмедиа". В начале бульвара, рядом с "Байтереком", стоит Национальный архив Республики Казахстан, сделанный в форме яйца. Позади него расположен крупный ТРЦ "Керуен", с множеством магазинов, ресторанов и кинотеатром.

Заканчивается бульвар площадью фонтанов и ресторанным комплексом перед зданием Министерства энергетики и штаб-квартиры национальной компании "КазМунайГаз", которые выглядят как большой жилой комплекс. А рядом находится мечеть "Нур Астана".

За Министерством расположен парк, а через дорогу от него еще один известный торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр". Он построен в виде шатра с остроконечным шпилем наверху. Это еще одно детище Нормана Фостера и самый большой шатер в мире. Внутри находится множество магазинов известных брендов, рестораны, кинотеатры и даже аквапарк с искусственным пляжем. Но главная изюминка "Хана" - пляжный курорт с тропическим климатом, растениями, температурой +35 С круглый год и песком, привезенном с Мальдив. Стоимость посещения — 10 тысяч тенге с человека (около 1800 рублей) в будние дни, 15 тысяч (2700 р.) — в выходные, детский — 6 тысяч (1100 р.).

В развлекательном центре "Думан" есть большой океанариум, где можно посмотреть на морских черепах, акул, пираний и многих других обитателей подводного мира. Стоимость посещения — 3 тысячи тенге (550 р.) со взрослого. Студентам и детям до 16 лет предоставляются скидки. Рядом расположены два парка - "Астана" и "Столичный".

В Астане есть этно-мемориальный комплекс "Атамекен" — карта Казахстана в миниатюре, показанная в достопримечательностях городов. Это возможность увидеть всю страну за один час. Стоимость входного билета — 400 тенге (75 р.).

Сегодня главной достопримечательностью и гордостью столицы считается территория международной выставки "Экспо-2017". Это комплекс футуристичных зданий, в которых расположена выставка, во главе с павильоном в виде сферы. Билеты на выставку стоят 4 тысячи тенге (735 р.) в будний день и 6 тысяч (1100 р.) в выходной.

Кроме того, для туристов открыты многочисленные музеи — музей Первого Президента РК, Национальный музей страны, музей Сакена Сейфуллина и другие.

Основные туристические места расположены в одном районе и в шаговой доступности друг от друга, в радиусе нескольких километров. Это дает возможность посетить за один день больше мест и получить множество новых впечатлений.

Еще одна интересная черта Астаны — кажется, будто этот город никогда не спит. По ночам на улицах много людей и машин, а подсветка зданий в центральной части города не дает ему погрузиться в темноту. Центр города очень красив не только днем, но и ночью.