20 городов мира, похожих на сказочные

Кажется, что эти уникальные места сошли со страниц книг или являются всего лишь декорациями. Но они существуют на самом деле, и отправиться туда при желании можно хоть сейчас!

Прочида, Италия. Фото: fishki.net. Касл Ком - графство Уилтшир, Англия. Фото: fishki.net. Марван, Португалия. Фото: fishki.net. Сиглюфьордюр, Исландия. Фото: fishki.net. Ок Блафс, штат Массачусетс, США. Фото: fishki.net. Уюань, Цзянси, Китай. Фото: fishki.net. Крумлов, Чехия. Фото: fishki.net. Халльштатт, Австрия. Фото: fishki.net. Пелоринью, Сальвадор, Бразилия. Фото: fishki.net. Гасадалур, Фарерские острова. Фото: fishki.net. Шавен, Марокко. Фото: fishki.net. Рейне, Норвегия. Фото: fishki.net. Стоу - штат Вермонт, США. Фото: fishki.net. Куа Ван, бухта Халонг, Вьетнам. Фото: fishki.net. Тенби, Уэльс. Фото: fishki.net. Марсашлокк, Мальта. Фото: fishki.net. Вальпараисо, Чили. Фото: fishki.net. Ронда, Испания. Фото: fishki.net. Вернацца, Италия. Фото: fishki.net. Ору-Прету, Бразилия. Фото: fishki.net. Источник.