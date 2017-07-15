20 городов мира, похожих на сказочные

Кажется, что эти уникальные места сошли со страниц книг или являются всего лишь декорациями. Но они существуют на самом деле, и отправиться туда при желании можно хоть сейчас!
Прочида, Италия. Фото: fishki.net.
Касл Ком - графство Уилтшир, Англия. Фото: fishki.net.
Марван, Португалия. Фото: fishki.net.
Сиглюфьордюр, Исландия. Фото: fishki.net.
Ок Блафс, штат Массачусетс, США. Фото: fishki.net.
Уюань, Цзянси, Китай. Фото: fishki.net.
Крумлов, Чехия. Фото: fishki.net.
Халльштатт, Австрия. Фото: fishki.net.
Пелоринью, Сальвадор, Бразилия. Фото: fishki.net.
Гасадалур, Фарерские острова. Фото: fishki.net.
Шавен, Марокко. Фото: fishki.net.
Рейне, Норвегия. Фото: fishki.net.
Стоу - штат Вермонт, США. Фото: fishki.net.
Куа Ван, бухта Халонг, Вьетнам. Фото: fishki.net.
Тенби, Уэльс. Фото: fishki.net.
Марсашлокк, Мальта. Фото: fishki.net.
Вальпараисо, Чили. Фото: fishki.net.
Ронда, Испания. Фото: fishki.net.
Вернацца, Италия. Фото: fishki.net.
Ору-Прету, Бразилия. Фото: fishki.net.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.