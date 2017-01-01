В США по ошибке включили немецким спортсменам гимн времен Третьего рейха

Основной конфуз состоял в том, что вместо современной версии "Песни немцев" все спортсмены и болельщики услышали первоначальную версию, которая исполнялась во время Второй мировой войны и после 1945 года была вообще запрещена, пишет Life.ru.

Больше всего были возмущены болельщики и теннисисты из Германии. А немецкая спортсменка Андреа Петкович назвала этот случай воплощением невежества и даже хотела уйти с корта.

Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения немецкой сборной и болельщикам, пообещав, что такое не повторится.