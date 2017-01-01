В США по ошибке включили немецким спортсменам гимн времен Третьего рейха

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Сегодня, 16:12.
Спорт

На Гавайских островах, во время открытия матча четвертьфинала Кубка федерации по теннису среди женских команд, организаторы по ошибке вместо гимна ФРГ включили гимн Германии времен Третьего рейха.

Теннис.
Теннис. Фото: Открытые источники в Интернете.

Основной конфуз состоял в том, что вместо современной версии "Песни немцев" все спортсмены и болельщики услышали первоначальную версию, которая исполнялась во время Второй мировой войны и после 1945 года была вообще запрещена, пишет Life.ru.

Больше всего были возмущены болельщики и теннисисты из Германии. А немецкая спортсменка Андреа Петкович назвала этот случай воплощением невежества и даже хотела уйти с корта.

Теннисная ассоциация США уже принесла официальные извинения немецкой сборной и болельщикам, пообещав, что такое не повторится.

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