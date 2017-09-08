Госдеп не желает вести с Россией политику "око за око" и предлагает мириться

В госдепе отказываются вводить новые контрмеры в отношении России. Об этом 7 сентября заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.
По словам Науэрт, Америка желает улучшения отношений с Россией, пишут "Известия".
Хезер Науэрт,
официальный представитель госдепа США:
Мы хотели бы, чтобы эти отношения улучшались. Мы не хотели бы продолжения этого своего рода дипломатического "око за око".
По словам дипломата, у РФ и США множество сфер для сотрудничества, например, Сирия.
Напомним, что 2 сентября власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в государственной собственности России. Москва призвала власти США немедленно вернуть дипломатические объекты. В связи с этими событиями Россия стала готовить иск к США.
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