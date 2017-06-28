Госдеп заявил о северокорейских трудовых лагерях и торговле людьми в России

"От 50 до 80 тыс. граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и в Китае", — заявил Рекс Тиллерсон в рамках своего доклада по борьбе с работорговлей в мире.

В документе говорится о том, что подобные трудовые лагеря — следствие договоренностей властей России и КНДР. Тиллерсон заверил, что в странах рабским трудом заняты от 50 000 до 80 000 граждан Северной Кореи работают. "Многие из них работают по 20 часов в день. Их заработная плата не поступает напрямую. Она уходит корейскому правительству, которое, очевидно, конфискует большую ее часть", — заверил госсекретарь и призвал страны вернуть работников трудовых лагерей домой.

В докладе также отмечается, что российские власти якобы не предпринимают значительных усилий, чтобы пресечь торговлю людьми. Аналитики, составляющие доклад, отнесли Россию к самой низкой категории стран, не соответствующих требованиям по борьбе с работорговлей.